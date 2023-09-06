حددَّ الاتحاد المصري للكرة الطائرة، موعد انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري للكرة الطائرة رجال و سيدات.

موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري للكرة الطائرة:

واستقر الاتحاد المصري للكرة الطائرة يوم 3 من نوفمبر موعدًا لانطلاق الدوري المصري للكرة الطائرة السيدات، بينما ينطلق دوري الرجال 8 من نوفمبر.

ومن المقرر أن تقام مسابقة "السوبر المحلي" التي تم استحداثها منذ الموسم الماضي لتقام في فبراير 2024.

يذكر أن توج الزمالك بطلًا لبطولة الدوري المصري للكرة الطائرة وكأس مصر في الموسم المنقضي بينما يعتبر الأهلي هو حامل لقب كأس السوبر.

يعتبر النادي الأهلي هو حامل لقب لدوري المصري للكرة الطائرة سيدات وسوبر السيدات، فيما يعتبر الزمالك هو بطل كأس مصر للسيدات.