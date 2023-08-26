طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. نار الغيرة تفضح عيون المُحب وتكشف المستور(فيديو)

شغلت أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد انتشار مزاعم تفيد وقوع خلاف حاد بينهما في الساحل الشمالي أدى إلى حدوث الإنفصال، الأمر الذي أكده البعض خاصًة بعد اختفائه في حفل ليلة الدموع الذي شاركت فيه شيرين مساء الخميس بالمملكة العربية السعودية.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ظهور مفاجيء لشيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب يحسم جدل طلاقهما

سرعان ما ظهر شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في حالة من الإنسجام والرومانسية بعد مرور ساعات قليلة على انتشار شائعة انفصالهما، وذلك أثناء تواجدهما معًا في كواليس حفل الجيمرز الذي أحيته شيرين مساء أمس الجمعة في العاصمة السعودية الرياض.

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب بعد شائعة انفصالهما

نظرات حسام حبيب تفضح غيرته على شيرين عبد الوهاب في كواليس حفل الجيمرز

ظهر حسام حبيب في الفيديو وهو يرافق شيرين عبد الوهاب أثناء طريقها للصعود إلى مسرح محمد عبده أرينا استعدادًا لإحياء حفل الجيمرز، وبدت على ملامح حسام غيرته على شيرين حيث كانت تمسك بيد المنظمين أثناء صعودها، بينما كان يسير هو خلفها، الأمر الذي أثار غيرته ولفت نظرها إليه من خلال إشارته إلى يدها حسبما ظهر في الفيديو المتداول لهما معًا.

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أول ظهور لشيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب بعد شائعة انفصالهما

حسم مقطع فيديو شيرين وحسام حبيب حقيقة طلاقهما، حيث كشفت نظرات حسام لشيرين في الفيديو حبه الشديد لها وغيرته عليها، الأمر الذي لفت أنظار الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي أيضًا.

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب بعد شائعة انفصالهما

شيرين عبد الوهاب تقتحم ساحات الغناء بعودة قوية تفاجيء الجمهور في حفلات السعودية

وعادت المطربة شيرين عبد الوهاب لجمهورها بقوة لتقتحم ساحات الغناء مجددًا، من خلال الحفلتين التي قامت بإحيائهما في الممكلة العربية السعودية يومي الخميس والجمعة، وحققتا نجاحًا جماهيريًا ضخمًا حيث أشاد الكثيرون بقوة إحساسها وجمال صوتها الذي أعربوا عن اشتياقهم الشديد له، مما جعلها تحتل تريندات مختلف مواقع التواصل الإجتماعي في جميع أنحاء العالم.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب تكسر القاعدة بإطلالة مفاجئة في حفل الجيمرز

اختارت شيرين عبد الوهاب أن تخرج عن المألوف في حفل ختام موسم الجيمرز في العاصمة السعودية الرياض، وتألقت بإطلالة رياضية تناغمًا مع أجواء الحفل الشبابية الخاص بالألعاب، حيث ارتدت بدلة رياضية أنيقة بتوقيع علامة Adidas، مكونة من قطعتين وهما جاكيت مصمم من قماش الساتان الأسود اللامع وصل سعره إلى 540 دولار، أي ما يعادل 17 ألف جنيه، فيما نسقت عليه بنطلون من نفس الخامة واللون، وانتعلت حذاء رياضي ضخم باللون الأبيض.

في الوقت نفسه، استقبل الجمهور النجمة شيرين عبد الوهاب بعاصفة من التصفيق والترحاب، وتفاعلوا معها بالغناء أثناء الحفل، الذي افتتحته بأغاني "أنا مش بتاعت الكلام ده"، و "على بالي"، و "أنا في الغرام".

شيرين عبد الوهاب

تركي آل الشيخ في حب شيرين عبدالوهاب: فنانة من عالم آخر

وبدوره، وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة حب وتقدير خاصة للمطربة شيرين عبد الوهاب، مُعبرًا فيها عن حبه الشديد لها ولصوتها وإعجابه بآدائها في حفل "ليلة الدموع"، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك" قائلًا: "شيرين فنانة من عالم آخر".

شيرين عبد الوهاب وتركي آل الشيخ

جدير بالذكر أن حفلات موسم الجيمرز، عبارة عن تجمع كبير للألعاب والرياضات الإلكترونية وعشاق الألعاب من جميع أنحاء العالم، تُقام فعالياته في العاصمة السعودية الرياض.