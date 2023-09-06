كنيسة القديس جوارجيوس تواصل "نهضة النيروز" بمصر الجديدة

تواصل كنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس في مصر الجديدة، غدًا الخميس، ثانِ فعاليات برنامج النهضة الروحية لما يعرف كنسيًا بـ"عيد النيروز" ، ذلك بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يترأس ثاني الفعاليات الأب بولس عدلي، كاهن ماربولس بالعبور، ويتخلل برنامج النهضة الروحية لأعياد النيروز إقامة دروس دينية حول شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر، تستهل نشاطها بإقامة رفع بخور عشية يليها إلقاء العظة الروحية.

تعود هذه المناسبة حسب ماذكرت في المراجع التاريخية أن الاحتفال بـ"النيروز" أحد مظاهر والتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الاسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة.