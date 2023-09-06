كنيسة "رئيس المتوحدين" تستضيف فعاليات الأرثوذكس

تستضيف كنيسة الأنبا شنودة المعروف لدى الأقباط بـ"رئيس المتوحدين" وتتبع إيبارشية الأقباط الأرثوذكس في سوهاج، غدًا، النشاط والفعاليات الرعوية، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.

شهدت الكنائس المصرية الأسبوع الماضي، احتفالات كبيرة بمناسبة ذكرى صعود جسد البتول مريم عقب فترة صوم العذراء التي استمرت 15 يومًا، وتمثلت الاحتفالات بإقامة "زفة العذراء"، وهو مركب روحي يسير في جنابات الكنائس حاملين أيقونات أم النور والدة المسيح، ويرددون الحانًا وترانيم حول سيرة هذه السيرة الفريدة.

استعدادات الكنائس للإحتفال بـ"عيد النيروز"

ويصادف النشاط الرعوي لهذا اليوم استعدادات الكنائس للإحتفال بـ"عيد النيروز" أي مايعرب بـ"رأس السنة القبطية"، ب الكنائس القبطية والتي تأتي بعد احتفالات أيام بعيد صعود العذراء مريم إلى الأمجاد السماوية وما سبقتها من صوم يحمل اسم أم النور لمدة 15 يومًا سنويًا.

ترجع المصادر التاريخية هذه المناسبة إلى التقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة.

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