الأسهم العقارية الصينية ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 4 أسابيع

سجلت الأسهم العقارية الصينية أعلى مستوياتها في نحو 4 أسابيع مع زيادة الرهانات على قيام الحكومة بمزيد من الخطط التحفيزية لإنعاش القطاع.

الأسهم العقارية الصينية

وسجل سهم "سوناك تشاينا هولدينغ Sunac China Holdings ارتفاعا يصل إلى 73%، في حين قفز سهم تشاينا إيفر غراند China Evergrande بما يصل إلى 83%.

وتعاني معظم الشركات العقارية الكبرى في الصين حاليا وفي مقدمتها " كانترى غادرن Country Garden" من أزمة مالية وتحذر بموجبها من التخلف عن سداد الديون، مع تراجع مبيعات المنازل للشهر الثالث على التوالي في أغسطس.

شهد سهم "كانتري غاردن" يوم الاثنين الماضي ارتفاعات قوية وصلت إلى 15%، ما يقلص التراجعات على السهم منذ بداية العام الحالي إلى 62%.

يأتي ذلك بعد أن حصلت "كانتري غاردن" وهي إحدى أكبر مجموعات التطوير العقاري في الصين على مهلة تخفف مؤقتا من ضغط ديونها الطائلة، مع موافقة دائنيها في اللحظة الأخيرة على إعادة جدولة استحقاق مترتب عليها، ما يسمح لها بتفادي التعثر المالي.

وعجزت شركة التطوير العقاري عن تسديد استحقاق في مطلع أغسطس بقيمة 22,5 مليون دولار من فوائد القروض.

وبعد تسجيل خسائر قياسية في النصف الأول، كان يترتب عليها أن تسدد سندات قروض بقيمة 3,9 مليار يوان (535 مليون دولار).

وكشفت وكالة "بلومبرغ" أن الدائنين وافقوا يوم الجمعة على تأجيل تاريخ الاستحقاق إلى عام 2026، خلال عملية تصويت تم تمديدها مرتين منذ الجمعة الماضي.

الأسهم اليابانية : "نيكاي" يواصل مكاسبه بدعم من ضعف الين وصعود النفط

الأسهم اليابانية

أغلقت الأسهم اليابانية عند مستويات مرتفعة جديدة، اليوم الأربعاء، إذ دعم أضعف سعر للين منذ نوفمبر/تشرين الثاني أسهم شركات تصنيع السيارات، في حين حققت أسهم الطاقة مكاسب وسط ارتفاع أسعار النفط الخام.

وأغلق المؤشر "نيكاي" فى أسواق الأسهم اليابانية مرتفعاً بنسبة 0.62% ليصل الى مستوى 33241.02 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له خلال شهر.

كما أنهى المؤشر توبكس التداولات فى أسواق الأسهم اليابانية مرتفعاً بنسبة 0.62% ليصل الى مستوى 2392.53 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 33 عاماً.

وسجل المؤشران فى أسواق الأسهم اليابانية بذلك ارتفاعاً للجلسة الثامنة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب للمؤشر نيكاي منذ منتصف مايو والأطول للمؤشر توبكس منذ منتصف أبريل.

وكان قطاع معدات النقل فى أسواق الأسهم اليابانية من بين أفضل المجموعات الصناعية أداء في بورصة طوكيو والبالغ عددها 33 مجموعة إذ قفز 2% مع انخفاض قيمة الين لنحو 148 للدولار، مما عزز قيمة الإيرادات الخارجية.

وارتفعت أسهم هوندا وتويوتا ومازدا فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.91% و2.39% و4.67% على الترتيب.

وصعدت أسهم شركات النفط والفحم فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.47% بعد أن تجاوز سعر النفط الخام 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر بفعل تمديد السعودية وروسيا تخفيضات الإمداد الطوعية حتى نهاية العام.