هشام زعزوع: "لا يوجد ضوابط تنظيمية للوحدات الفندقية في مصر"

قال هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، إنه في مصر ما زال هناك خلط بين الشقق الفندقية والوحدات الفندقية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ضوابط تنظيمية للوحدات الفندقية وتسويقها في مصر حتى الآن، قائلًا إن وزارة السياحة لم تحدد ضوابط حتى الآن بشأن الوحدات الفندقية مثل دول الخليج.



أضاف زعزوع، خلال كلمته بالجلسة الثانية في مؤتمر "ثنك كوميرشال"، والتي جاءت بعنوان "الوحدات الفندقية سوق جديد لتوسعات الشركات العقارية"، أنه لدينا فرصة لزيادة الاستثمار في الوحدات الفندقية بسبب الاستقرار السياسي والأمني في مصر، وسعر الصرف الحالي، وحدوث تطور رهيب في العقارات بمصر ووجود مدن مثل الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية، قائلًا إن الطلب موجود على الوحدات الفندقية ولكنه عشوائي.



تابع وزير السياحة الأسبق: إن المفتاح للاستثمار الصحيح في الوحدات الفندقية هو بدء التسويق الحقيقي للسياحة، وتوفير الحماية للمستثمر، من خلال شركات إدارة متخصصة دولية تكون وسيطًا بين المشتري والمستأجر للوحدات، ويجب أن تكون الوحدات مضمونة الملكية للمستثمر، موجهًا توصية بوجود جهة محايدة "مكاتب محاماة" لحماية المشتري.



أوصى وزير السياحة الأسبق، بوجود عقد استرشادي يساعد على اطمئنان المستثمرين، معتبرًا أن الحماية القانونية للمستثمرين جزء أساسي لتطوير التسويق الخاص بالوحدات الفندقية.