نائب محافظ القاهرة تتابع تطهير مخرات السيول استعدادا لفصل الشتاء

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار تطهير مخر السيل بمنطقة كفر العلو بحوان بكورنيش النيل. مؤكدة على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات على جانبي السيل و بداخل المجرى لتطهير مخر السيل .

التطهير والتكريك لرفع المخلفات

واكدت نائب محافظ القاهرة على مواصلة أعمال التطهير والتكريك لرفع المخلفات، وإعادة الموقع إلى أصله الطبيعي؛ وتطهير المجرى بصورة كاملة، لرفع الضرر عن المواطنين، لافته الى استمرار متابعة الاعمال لحظة بلحظة علاوة على المتابعة الميدانية المستمرة وتوفير المعدات واللوادر لرفع جميع المخلفات والتراكمات.

وشددت نائب محافظ القاهرة على رؤوساء احياء المنطقة الجنوبية بالاهتمام بملف النظافة باعتباره احد اهم الملفات التي توليها المنطقة اهتماما كبيرا من خلال تكثيف اعمال النظافة ورفع المخلفات بوجه عام وتكثيف الورديات الصباحية و المسائية لتكون على مدار اليوم .

ووجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لجميع الاجهزة التنفيذية والمعنية بنطاق احياء المنطقة الجنوبية والواقع بها مخرات للسيول باستمرار أعمال التطهير لرفع جميع المخلفات والتراكمات بشكل نهائي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين و استعدادا لاستقبال موسم الامطار و فصل الشتاء وذلك طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.