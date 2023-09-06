دعوة للعشاء تغير اسم الهند إلى بهارات| شاهد

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، في الهند، ضجة واسعة، فتحت موجة من الانتقادات بسبب دعوة رسمية للعشاء للمشاركين في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في الهند.

قمة مجموعة العشرين

ووجهت دعوة باسم "رئيس بهارات" بدلًا من رئيس الهند، تسمية الدعوة أشعلت نار الانتقادات من قبل الأحزاب السياسية المعارضة.

الأمين العام للكونجرس جيرام راميش، اتهم رئيس الوزراء مودي بـ"تشويه وتقسيم الهند".

في المقابل توالت الانتقادات وأثارت دهشة البعض، وكتب السياسي راغاف تشادا، عضو في حزب آم آدمي: كيف يمكن لحزب بهاراتيا جاناتا "الحزب الحاكم" أن يضرب ويقسم البلاد؟، إن الخطوة الأخيرة لحزب بهاراتيا جاناتا وتغيير تسمية رئيس البلاد في الدعوات الرسمية لقمة مجموعة العشرين تثير الدهشة.

ودعا سياسيون هنديون إلى استخدام التسميتين، بهارات والهند على السواء، فيما انتشرت صور الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط موجة من السخرية والنقاشات والشائعات.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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