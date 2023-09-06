تجدد الاشتباكات بين قوات سوريا والعشائر المسلحة| فيديو
الاقتتال بين قوات سوريا الديمقراطية، ومسلحين من العشائر العربية، شرق سوريا، يثيرا مخاوف دولية من إمكانية عودة تنظيم داعش للمنطقة مع رصد تصدع داخل التحالف التي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ، التي حاربت من خلاله داعش.
عودة تنظيم داعش للمنطقة
وقال مايلز كاغينز.. معهد نيو لاينز: إن الاشتباكات تمثل فرصة لظهور خلايا داعش في وادي الفرات، وقد تمنح دمشق وطهران فرصة للضغط باتجاه مغادرة القوات المسلحة الأمريكية.
قوات سوريا الديمقراطية، ومسلحين من العشائر العربية ، مدعمتان من الولايات المتحدة ، في شرق سوريا اختلف قادتها على المكاسب والنفوذ ، بحسب روية العشائر العربية، التي تقول: إن العنف الذي تستخدمه قسد يعكس استياء العرب المحليين من الهيمنة الكردية.
جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.
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