تفاؤل الاقتصاد الصيني يرفع الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بدفعة من معنويات إيجابية في أسواق آسيا وسط تفاؤل مستثمرين بأن سلسلة من الإجراءات التحفيزية أعلنتها الصين ستساعد اقتصادها المتباطئ، كما وصلت أسهم شركة "نوفو نورديسك" لمستوى ارتفاع قياسي جديد.

الأسهم الأوروبية

وصعد المؤشر ستوكس600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 0.6%، بعد خسائر استمرت لثلاث جلسات على التوالي.

وزادت أسهم شركات التعدين فى أسواق الأسهم الأوروبية 1.3% وقادت المكاسب في القطاعات الأوروبية مع صعود العقود الآجلة لخام الحديد في ظل تفاؤل بشأن أثر دعم الصين لسياسات قطاع العقارات المتعثر.

وقالت مصادر إن الصين تعتزم اتخاذ مزيد من الإجراءات بما سيشمل تيسير قيود شراء المنازل.

وارتفع سهم نوفو نورديسك فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 1.6% ليصل إلى ارتفاع قياسي بعد أن قالت شركة الأدوية الدنمركية إنها أصدرت عقارا بالحقن لخسارة الوزن في بريطانيا.

وأطاحت نوفو، بعد أن وصلت قيمتها السوقية إلى 424.7 مليار دولار، بشركة "إل.في.إم.إتش" من على عرش أكبر شركة مدرجة في أوروبا من حيث القيمة السوقية يوم الجمعة.

ارتفاع الأسهم اليابانية في ظل تفاؤل بشأن الاقتصاد الأميركي

الأسهم اليابانية

ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، ووصل مؤشر "توبكس" لأعلى مستوى في 33 عاماً، إذ أعطى تراجع الين دعماً واسع النطاق للسوق، كما ارتفعت الأسهم الحساسة للأوضاع الاقتصادية وسط تعزيز لآراء بأن الاقتصاد الأميركي سيتجنب الانزلاق في ركود.

كما ساد التفاؤل معنويات السوق بسبب مكاسب سجلتها الأسهم الصينية بعد أن كشفت بكين عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية الجديدة.

وأنهى المؤشر "توبكس" فى أسواق الأسهم اليابانية التداولات على ارتفاع بلغت نسبته 1.02% مسجلا 2368.29 نقطة، بما شكل أعلى مستوى في اليوم وذروة جديدة في 33 عاماً.

وصعد المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.7% ليصل إلى 32939.18 نقطة وهو أعلى مستوى في الجلسة ومستوى ارتفاع جديد في شهر.

وسجل المؤشران بذلك ارتفاعاً للجلسة السادسة على التوالي وهي أطول سلسلة مكاسب منذ منتصف مايو/أيار.

وارتفعت الأسهم الصينية بقوة وسط إجراءات جديدة للإصلاح بما شمل تيسير قواعد الإدراج وتوقعات بدعم إضافي للسياسات لقطاع العقارات المتعثر.

وقفز قطاع الحديد والصلب فى أسواق الأسهم اليابانية ينسبة 4.11% متفوقا على باقي القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو كما ارتفع قطاع الشحن بنسبة 3.32%.

كما جاء قطاع شركات تصنيع معدات النقل في المرتبة الثالثة في قطاعات البورصة الفرعية مرتفعا بنسبة 2.78% إذ عزز ضعف الين قيمة الإيرادات في الخارج.

وصعد سهم مازدا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته 4.14% ونيسان بما يصل نسبته 3.64% وتويوتا بما يصل نسبته 3.1%.