الاقتصاد الزراعي: صوامع القمح مشروع قومي لتقليل نسب الفاقد

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة المصرية تعمل على تقليل نسبة الفاقد من القمح في إطار مشروع قومي كبير ضخم تم بدايته في عام 2014 وهو مشروع إنشاء الصوامع الضخمة.

الفاقد من القمح

وأضاف الدكتور أشرف كمال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصومعة يتم التحكم فيها من خلال درجات الحرارة ومعدلات التهوية ونسبة الرطوبة، وبالتالي يصل الفاقد من القمح لحوالي صفر في هذه الحالة.

صوامع القمح

وأوضح أن الفاقد من القمح فيما سبق كان يصل من 10: 20 % وهي كمية كبيرة وهدر كبير لا يتحمله الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أنه تم تحويل مئات من الشون الترابية إلى شون أسمنتية وبالتالي تقل نسب الهدر، مؤكدًا أن المشروع منتشر على مستوى الجمهورية في جميع المناطق من المحافظات.

وأوضح كمال، أن هناك صومعة كبيرة في شرق العوينات التي شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيها افتتاح موسم حصاد القمح للعام الحالي.