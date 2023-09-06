إزالة حالتى تعد على الأراضي بقريتى الأشراف والقناوية بقنا

شنت الوحدة المحلية لقرية الأشراف بقنا، اليوم الأربعاء، برئاسة أحمد البتيتى، حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء على أرض أملاك خاصة بمساحة ٩٠ متر عبارة عن فك أخشاب صبة سقف دور ثاني علوى بناحية العسيلية .

وأكد اللواء طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات .

وتمكنت الوحدة المحلية لقرية القناوية برئاسة حاتم أحمد، من تنفيذ إزالة فورية تعدى على أرض أملاك خاصة والبناء بدون ترخيص بمساحة ١٧٥ متر عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية المخادمة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.