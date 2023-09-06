محافظ المنيا يلتقي وفد المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني
التقي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، وفد المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني؛ لبحث سبل التعاون المشترك لخدمة أبناء المحافظة .
ورحب المحافظ بزيارة الوفد للمنيا ، مؤكدا على دعم أواصر التعاون والترابط بين أبناء الوطن الواحد الذى ينعم في ظل القيادة السياسية بالأمن والآمان في نسيج مترابط تغمره المحبة والسلام ، وأشار المحافظ ، إلى سعيه الدائم لتعزيز التواصل مع كافة فئات وأطياف المجتمع للنهوض بالمحافظة ، وتحقيق التنمية والنهضة في كافة المجالات ، والتي تتحقق دائما بالمحبة والصداقة والعمل المشترك.
من جانبه عبر الوفد عن خالص شكرهم وتقديرهم لجهود ومتابعة محافظ المنيا ، لكافة الملفات والقطاعات الخدمية بالمحافظة، متمنيين له دوام التوفيق والسداد ، مؤكدين على روح المحبة والسماحة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري على مر الأجيال .