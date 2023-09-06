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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يؤدي مرانه الأخير في معسكر النمسا

الأهلي
الأهلي

 خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مرانه الصباحي اليوم الأربعاء، في أحد الملاعب القريبة من معسكر الإعداد في النمسا.

 وأدى الأهلي مرانه الأخير في النمسا، وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على إجراء مران صباحي، قبل أن يقوم اللاعبون بحزم حقائبهم استعدادًا للعودة إلى القاهرة.

 وطالب كولر، اللاعبين خلال محاضرة فنية قصيرة، على إعطاء بعض التعليمات الفنية، وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المباراة الودية.

  وخصص الجهاز الفني فقرة بدنية للاعبين الذين لم يشاركوا بصورة أساسية في مباراة أمس، ثم تدريبات خفيفة بالكرة، بينما خاض اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية.

 وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمس الثلاثاء أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3 - 1.

 ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

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