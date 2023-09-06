مدينة نجع حمادي تتابع حملات النظافة والإشغالات من الشوارع

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، اليوم الأربعاء، استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظام والتنسيق والترتيب العامة بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى الذى يليق بمدينة نجع حمادي.

جاء ذلك بحضور طلعت على عبدالشافى وعماد الدين محمود نائبا رئيس المركز ورئيس قسم الإشغالات ومدير العلاقات العامة بالوحدة.

واستهدفت الحملة عددًا من شوارع المدينة، فضلًا عن ملاحقة الباعة الجائلين مغتصبي الطرق العامة غير الملتزمين بتواجدهم بالسوق المؤقت بحديقة ١٥ مايو سوزان مبارك سابقا.

وشدد أنور، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع جميع الإشغالات أولًا بأول لتحسين مستوى النظافة العامة والنظام بالمدينة خلال الفترتين مشدداً على مسؤولى الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي على رفع كل الإشغالات التى تعرقل سير الماره والمركبات وتعكر صفو الشارع النجعاوي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لكل الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة بقطاع النظافة العامة والإشغالات، والحفاظ على الوجه الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.