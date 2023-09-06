كنيسة العذراء تستضيف "اجتماع الأقباط" في أبوقرقاص

تستعد كنيسة السيدة العذراء مريم بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبوقرقاص وتوابعها، غدًا الخميس، لبدء فعاليات الاجتماع العام بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

يترأس نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية، العظة الروحية حول دراسة الإصحاح التاسع عشر من انجيل القديس متى البشير، ومن المقرر أن يتخلل اللقاء عدة فقرات روحية تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، واقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحية وحوارية مع أسقف الإيبارشية ثم ترانيم روحية من كورال "الإيبارشية"، يليها كلمة العظة الروحية، والختام وصلاة تسبحة نصف الليل.

استعدادات الكنائس للاحتفال بـ"عيد النيروز"

يأتي الاجتماع لهذا الاسبوع متزامنًا بفترات استعدادات الكنائس للاحتفال بـ"عيد النيروز" أي مايعرب بـ"رأس السنة القبطية"، ب الكنائس القبطية والتي تأتي بعد احتفالات أيام بعيد صعود العذراء مريم إلى الأمجاد السماوية وما سبقتها من صوم يحمل اسم أم النور لمدة 15 يومًا سنويًا.

وترجع المراجع التاريخية الاحتفال بـ"النيروز" إلى عادات وتقاليد مصر القديمة باعتباره أحد مظاهر الشهيرة لبدء العام المصري، ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة، احتفل المصري القديم بتلك المناسبة التي أعتبرت منذ قديم الأزل هى رأس السنه المصرية.

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