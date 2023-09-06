كنيسة مارجرجس بسوهاج تنظم فعاليات روحية.. غدًا

تنظم كنيسة الشهيد مارجرجس التابعة لإيبارشية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج، غدًا، فعاليات وأنشطة رعوية روحية بمقرها، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.

تقيم الكنيسة قداسين ينتهي الأول في التاسعة صباحًا، يليه القداس الثاني وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل ويستمر حتى الثانية عشر ظهرًا.

احتفلت الكنائس المصرية الأسبوع الماضي، بذكرى صعود جسد البتول مريم عقب فترة صوم العذراء التي استمرت 15 يومًا، وتمثلت الإحتفالات باقامة "زفة العذراء"، وهو مركب روحي يسير في جنابات الكنائس حاملين أيقونات أم النور والدة المسيح، ويرددون الحانًا وترانيم حول سيرة هذه السيرة الفريدة.

استعدادات الكنائس للاحتفال بـ"عيد النيروز"

يصادف النشاط الرعوي لهذا اليوم استعدادات الكنائس للاحتفال بـ"عيد النيروز" أي مايعرب بـ"رأس السنة القبطية"، بالكنائس القبطية والتي تأتي بعد احتفالات أيام بعيد صعود العذراء مريم إلى الأمجاد السماوية وما سبقتها من صوم يحمل اسم أم النور لمدة 15 يومًا سنويًا.

ترجع المصادر التاريخية هذه المناسبة إلى التقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة، احتفل المصري القديم بتلك المناسبة التي أعتبرت منذ قديم الأزل هى رأس السنه المصرية.