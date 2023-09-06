انطلاق مبادرة "مدرسة السعادة" برعاية وزارة التربية والتعليم الأحد

تنطلق مبادرة "مدرسة السعادة" يوم الأحد المقبل تحت رعاية وزارتي التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي.

وتستهدف مبادرة "مدرسة السعادة" المساهمة في دعم العملية التعليمية، وذلك لخلق أجيال جديدة لديها القدرة على التعلم والإبداع والابتكار.

أهداف مبادرة "مدرسة السعادة"

وتقوم مبادرة "مدرسة السعادة" بتقديم الأدوات والمستلزمات المدرسية لنحو 10 آلاف طالب، فضلًا عن تجهيز أكبر عدد من الفصول الدراسية الخاصة بدمج ذوي الهمم، وكذلك البدء في تطوير وصيانة بعض المدارس في المناطق الأكثر احتياجًا على أن تكون البداية بتجديد مدرسة واحدة في المرحلة الأولى.

وتأتي مبادرة "مدرسة السعادة" من خلال مجموعة فوكس، وبالتعاون مع نخبة من الرعاة والشركات على رأسهم مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع ومونتن فيو ونستلة واكوافينا، ليصبح بذلك عدد المبادرات التي تطلقها "فوكس" لخدمة المجتمع "مشروعين سنويًا"، حيث تقدم المجموعة كذلك مبادرة المنفذ "كل يوم حكاية" بهدف توزيع السلع الغذائية بالقرى الأكثر احتياجًا.

وقال كريم مكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوكس، إن مبادرة "مدرسة السعادة"، تأتي تماشيًا مع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لخدمة أبناء الوطن وأطياف الشعب المصري المختلفة، وتحقيقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة بأهمية الدمج المجتمعي بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وصرح "مكي"، بأن مجموعة فوكس قد أطلقت خلال شهر رمضان الماضي مبادرة المنفذ "كل يوم حكاية" بهدف توزيع السلع الغذائية بالقرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المبادرة قد حققت نجاحًا كبيرًا حيث تمكنت من توزيع أكثر من 24 ألف كارتونة في 14 محافظة من خلال مبادرة حياة كريمة والجمعيات الخيرية المشاركة وبالتعاون مع كبريات الشركات المصرية والعالمية ومجموعة من شركاء النجاح.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة فوكس، أن فريق العمل والشركات والمؤسسات الداعمة للمبادرة، والجهات الحكومية الراعية ممثلة في وزارة التربية والتعليم، ووزارة التضامن الاجتماعي، تسعى لإنجاح "مدرسة السعادة"، لتكون مثالًا يحتذى به، وتسير على دربه العديد من مؤسسات المجتمع المدني الأخرى لدعم العملية التعليمية.

ووجه "مكي"، الشكر لجميع الشركاء والرعاة، وكل من ساهم في خروج هذه المبادرة للنور، خصوصًا أنها تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة، مشيرًا إلى أن "مدرسة السعادة" استلهمت روح الجمهورية الجديدة التي تقوم على إعلاء قيم الخير، والتضامن الاجتماعي، ومساعدة الغير، وتوفير حياة كريمة وآدمية لجميع أبناء الوطن.