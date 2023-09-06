أنشيلوتي قلق بسبب التوقف الدولي

أبدى نادي ريال مدريد قلقه حول إمكانية تأخر موعد عودة ثنائي الملكي بعد فترة التوقف الدولي الحالي.

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لديه قلق حول إمكانية تأخر وصول البرازيلي رودريجو جويس والأوروجواياني فيدي فالفيردي بعد التوقف الدولي.

يعود نثائي الملكي، لمدينة مدريد يوم 14 و15 سبتمبر الجاري، فيما ستكون مباراة ريال سوسييداد في الدوري الإسباني يوم 17 سبتمبر.

يملك ريال مدريد الكثير من الغيابات في قائمته بسبب الإصابات التي لدى لاعبيه في الفترة الأخيرة، بعد مرور 4 جولات من عمر المسابقة.

لدى ريال مدريد لاعبين مصابين على رأسهم السداسي تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور و جولر وداني سيبايوس وفيرلاند ميندي، بسبب إصابات مختلفة.

يأمل كارلو أنشيلوتي ألا يصاب لاعب آخر لكي لا يقع في ورطة بسبب نقص عدد اللاعبين لديه.

ريال مدريد لديه 12 لاعبًا تلقى استدعاء للمشاركة مع منتخباتهم الوطنية.

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق العلامة الكاملة في مسابقة الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي، بعد انتصاره على أندية أتلتيك بيلباو، ألميريا، سيلتا فيجو، خيتافي.