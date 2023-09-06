أزمات بيراميدز مع الأهلي..ما بين مؤيد ومعارض

تتضارب الأراء ما بين مؤيد ومعارض حول الأزمة الأخيرة التى أثيرت بين نادي بيراميدز، وحسين الشحات وعدلي القيعي، رئيس شركة بالأهلي، وإبراهيم المنيسي، وشكوى وزارة الشباب والرياضة.

وتقدم مسؤولو نادي بيراميدز بشكوى لوزارة الشباب والرياضة، ضد المذكورين، مما يرى البعض ان الوزارة لم تكن طرفًا فى هذا الشأن، ويرى البعض الأخر ان تلك الحدث من اختصاصات جهات أخرى.

ونوه أحمد شوبير، الإعلامي بقنوات أون تايم سبورت خلال تصريحات إذاعية قائلًا:" نادي بيراميدز له كل الحق فى شكوى لأى شخص، مشيرا الى انه يجب اختيار الجهه المختصة لتقديمها".

بيان وزارة الشباب والرياضة

وأكد:" وزارة الشباب والرياضة ليست طرفا في مثل هذه الأمور، وتأكيدًا علىى صحة كلامى ان الوزارة أصدرت بيان على لسان متحدثها بذلك".

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بياناً رسمياً لتوضيح ملابسات الخطاب الصادر عن الوزارة فيما يتعلق بالأزمة بين نادي بيراميدز وبعض الإعلاميين بقناة النادي الأهلي.



وجاء نص بيان وزارة الرياضة على النحو التالي:

“ تؤكد وزارة الشباب والرياضة أنها تقف على مسافة واحدة من كل الهيئات والأندية الرياضية وتعمل في ذات الوقت على التعاون مع الجميع للإرتقاء المستمر بالرياضة المصرية .. وبخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن الشكوى الواردة من نادى بيراميدز، فإن ما تم من إجراءات فى هذا الشأن هو مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للجهة الإدارية المختصة الواقع فى نطاقها نادى بيراميدز (مديرية الشباب والرياضة ببني سويف) بأن الوزارة ليست جهة اختصاص للبت في أي شكاوى خاصة بالشأن الإعلامي أو بالمشاجرات والمشاحنات التي قد تحدث بين اللاعبين والمدربين أثناء أو بعد مباريات كرة القدم ..

وأنه على النادي صاحب الشكوى اللجوء إلى الجهات المختصة سواء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الاتحاد المصري لكرة القدم ”.

وزارة الرياضة: لسنا جهة إختصاص لبحث شكوى بيراميدز ضد قناة الأهلي

وأكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لم تحيل أي فرد سواء عدلي القيعي أو إبراهيم المنيسي للمجلس الأعلى للإعلام، كما جاء في بيان بيراميدز الصادر.

وتابع الشاذلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "وزارة الشباب تسلمت شكوى من بيراميدز، لكن الوزارة أكدت للنادي أن هناك جهة مختصة لا بد من توجيه الشكوى إليها ونفس الحال بالنسبة للاعب حسين الشحات لاعب الأهلي هناك لجنة تظلمات طالبنا بالتوجه إليها، ولا أعلم لماذا تم تصدير البيان بهذا الشكل وهناك حالة من التعجب رغم أن الأمر واضح".

وأضاف محمد الشاذلي: "وزارة الشباب والرياضة ليست طرف في أحاديث في وسائل الإعلام أو لاعب أخطأ داخل ملعب كرة القدم، ولسنا جهة اختصاص في هذا الأمر وهذا ما أوضحناه لنادي بيراميدز".

واستطرد المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: "نتابع انتخابات الزمالك وتلقي طلبات الترشح، وحتى الآن الأمور تسير بشكل حضاري، وكان هناك دعوى مرفوعة ضد تواجد عماد البناني في الزمالك، وتم رفض الدعوى، خاصةً أنه اعتذر من منصبه للاتحاد الرياضي، حتى يكون الموقف الانتخابي سليم، وهدفنا استقرار الزمالك ككيان كبير".

واختتم: "اللجنة الحالية في الزمالك، دورها فقط هو الوصول إلى الانتخابات داخل النادي، وتسير الأعمال العاجلة والضرورية مثل الرواتب وغيرها، أما تقرير مصير لاعبين أو رحيل أي عنصر ليس للجنة علاقة به لحين قدوم مجلس جديد".