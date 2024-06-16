بالصور.. احتفالات المصريين في القناطر الخيرية بعيد الأضحى المبارك شكل تاني

تُعدّ احتفالات عيد الأضحى في القناطر الخيرية مزيجًا من التقاليد والعادات الدينية والاجتماعية، التي تُضفي على هذا العيد طابعًا خاصًا يُميزه عن غيره من الأعياد، خاصة بأن القناطر الخيرية، وجهة مميزة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فتتزين المدينة بأجواء مبهجة وتُقام العديد من الفعاليات والطقوس الخاصة بهذا العيد.

أبرز مظاهر احتفالات عيد الأضحى في القناطر الخيرية:

زيارة الحدائق: تتميز القناطر الخيرية بوجود العديد من الحدائق الجميلة مثل حدائق الري وحدائق عفلة وحدائق الياسمين، حيث يتوافد عليها الأهالي لقضاء وقت ممتع مع عائلاتهم والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

الذبح وتوزيع الأضاحي: يحرص أهالي القناطر الخيرية على ذبح الأضاحي في العيد، وتوزيعها على المحتاجين والفقراء، تعبيرًا عن التكافل الاجتماعي والرحمة.

تناول لحوم الأضاحي: تُعدّ لحوم الأضاحي من أهمّ مأكولات عيد الأضحى، حيث يتم تحضيرها بطرق مختلفة، مثل الكباب والفتة والمشاوي، وتُقدم مع الأرز والمكرونة والخضروات.

ارتداء الملابس الجديدة: يحرص الكثير من الأهالي على شراء ملابس جديدة لهم ولأطفالهم احتفالًا بالعيد، وتكون هذه فرصة للتعبير عن الفرح والسعادة.

صلاة العيد: تُقام صلاة العيد في جميع مساجد القناطر الخيرية، حيث يتوافد عليها المصلون لأداء الصلاة والاستماع إلى خطبة العيد.

الزيارات العائلية: تُعدّ صلة الرحم من أهمّ مظاهر عيد الأضحى، حيث يحرص الأهالي على زيارة بعضهم البعض، وتقديم التهاني بالعيد، وتناول الطعام معًا.

الفعاليات الترفيهية: تقام العديد من الفعاليات الترفيهية في القناطر الخيرية خلال عيد الأضحى، مثل العروض المسرحية والحفلات الغنائية، وعروض الألعاب النارية.

مشاركة المحافظة في الاحتفالات:

تقوم محافظة القليوبية بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة احتفالًا بعيد الأضحى في القناطر الخيرية، مثل:

تزيين الشوارع والميادين: يتم تزيين شوارع وميادين القناطر الخيرية بالأعلام والأنوار، لإضفاء أجواء festiveعلى المدينة.

إقامة المهرجانات: تقام مهرجانات ترفيهية وثقافية في مختلف أنحاء المدينة، تتضمن عروضًا فنية وموسيقية وألعابًا للأطفال.

تخفيضات العيد: تُقدم العديد من المحلات التجارية في القناطر الخيرية تخفيضات على أسعار السلع، بمناسبة عيد الأضحى.