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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قومي المرأة يشارك فى  فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

تشارك الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عصر اليوم في جلسة نقاشية  بعنوان " تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من أجل النهوض بسكان يتمتعون بصحة جيدة ".

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وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي يعقد خلال الفترة من 5 – 8 سبتمبر 2023، بالقاهرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتهدف الجلسة إلى مناقشة  أهمية ادراج مكون  المرأة ضمن البرامج والاستراتيجيات السكانية، الى جانب الفوارق بين الجنسين وانعكاساتها على صحة المرأة، واستراتيجيات تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجتمعات السكانية.

و ستتناول كلمة  الدكتوة مايا مرسي خلال الجلسة الدور الهام للنساء والفتيات وتمكينهن من أجل مجتمع أكثر صحة، والرعاية الصحية والتعليم والتمكين الاقتصادي والروابط المتبادلة من أجل سكان أصحاء، أهمية كسر الحواجز أمام تمكين المرأة.

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