عاجل
أمح الدولي يمر بأزمة صحية.. والمتابعين: “ادعوا لحبيب الملايين” تدهور صحة أمير الكويت.. الديوان الأميري يكشف الحقيقة
السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"القومي للمرأة" يهنئ مي سلامة أول رائدة أعمال مصرية تدخل قائمة OVER 40 لأفضل المبدعين

القومي للمرأة
القومي للمرأة

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رائدة الأعمال المصرية مي سلامة الشريك المؤسس "Creative summit" لاختيارها ضمن قائمة الفائزين في المنصة العالمية لـ “over 40” كواحدة من أكثر الشخصيات الدولية تأثيرا في العالم في مجال الإبداع والإلهام. 

مي سلامة ضمن قائمة over 40 

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بدخول مي سلامة ضمن قائمة over 40 كأول رائدة أعمال مصرية عربية إفريقية تدخل تلك القائمة، مؤكدة أنها تعتبر مصدر إلهام حقيقي للنساء في الصناعة الإبداعية في مصر.

 

رائدة الأعمال المصرية مي سلامة

كما أكدت الدكتورة مايا  أن اختيار رائدة مصرية في تلك القائمة يؤكد علي قدرة المرأة المصرية التنافسية وإمكاناتها،، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق. 

 

والجدير بالذكر أن مي سلامة قد فازت العام الماضي في جوائز المرأة في التسويق Global women in marketing وذلك ضمن منافسة قوية من ٥٩ مديرة تسويق مرشحة من مؤسسات عالمية مثل 3M و Philips و Google و Wunderman Thompson و Dentsu و Pinterest وThe Independent و DHL ، وقد نجحت هذا العام في خلق علامة تجارية متمثلة في creative summit الذي أصبح أول وأكبر منصة للاقتصاد الإبداعي في مصر والشرق الأوسط.

مواد متعلقة

مايا مرسي تدعو السيدات إلى المشاركة في مبادرة "المشروعات الخضراء الذكية"

مايا مرسي: مصر لديها خطة عمل للقضاء على كل أشكال التميز ضد المرأة

مايا مرسي: مصر أحرزت إنجازًا كبيرًا في القضاء على ختان الإناث

مايا مرسي تستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد

مايا مرسي: مصر تحظى بإرادة سياسية حازمة في دعم المرأة

مايا مرسي: "30 يونيو ثورة تصحيح المسار لتمكين المرأة المصرية"

مي سلامة أول رائدة أعمال مصرية تدخل قائمة 40 OVER 40 لأفضل المبدعين حول العالم