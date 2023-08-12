"القومي للمرأة" يهنئ مي سلامة أول رائدة أعمال مصرية تدخل قائمة OVER 40 لأفضل المبدعين

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رائدة الأعمال المصرية مي سلامة الشريك المؤسس "Creative summit" لاختيارها ضمن قائمة الفائزين في المنصة العالمية لـ “over 40” كواحدة من أكثر الشخصيات الدولية تأثيرا في العالم في مجال الإبداع والإلهام.

مي سلامة ضمن قائمة over 40

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بدخول مي سلامة ضمن قائمة over 40 كأول رائدة أعمال مصرية عربية إفريقية تدخل تلك القائمة، مؤكدة أنها تعتبر مصدر إلهام حقيقي للنساء في الصناعة الإبداعية في مصر.

رائدة الأعمال المصرية مي سلامة

كما أكدت الدكتورة مايا أن اختيار رائدة مصرية في تلك القائمة يؤكد علي قدرة المرأة المصرية التنافسية وإمكاناتها،، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

والجدير بالذكر أن مي سلامة قد فازت العام الماضي في جوائز المرأة في التسويق Global women in marketing وذلك ضمن منافسة قوية من ٥٩ مديرة تسويق مرشحة من مؤسسات عالمية مثل 3M و Philips و Google و Wunderman Thompson و Dentsu و Pinterest وThe Independent و DHL ، وقد نجحت هذا العام في خلق علامة تجارية متمثلة في creative summit الذي أصبح أول وأكبر منصة للاقتصاد الإبداعي في مصر والشرق الأوسط.