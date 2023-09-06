بيطرى قوص يحصن 7015 رأس ماشية

صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأربعاء، ان قسم الوقاية بالإدارة البيطرية قام بتحصين 7015 من رؤوس الماشية من الأبقار والجاموس ضد امراض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، وذلك في اطار خطة الادارة للقضاء على الأمراض المعدية والمستوطنة.

واضاف رئيس المركز، ان قسمي الرعاية التناسلية والعلاج تمكنا من مناظرة 17 حالات ضد امراض الباطنة والامراض المُحدة من نسب الاخصاب كالتهاب الضرع والالتهاب الرحمي(التهاب رحمي - التهاب رحمي عفن)

كما ان قسم الارشاد عقد 19 ندوات تثقفية لصغار المربين حول طرق التغذية الصحية للماشية وكيفية تتبع الحالة الصحية لها، هذا فضلا علي ان قسم المجازر و التفتيش عن اللحوم قام بالأشراف علي ذبح 233 راس ماشية بمجزري قوص وحجازة.

وعلى صعيدا اخر، صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص ان قصر ثقافة قوص، اقام عدداً من الفعاليات الثقافية خلال شهر اغسطس الماضي ، في إطار تنفيذ خطة دور الثقافة التي تهدف الي رفع المستوى الثقافي لدي الجماهير لاسيما بالتزامن مع فترة العطلات الصيفية لطلاب المدارس والجامعات.

واوضح رئيس المركز ان الفعاليات شملت عقد ندوات وورش ومحاضرات ثقافية شارك فيها 295 مُشارك، فضلا عن عقد فعاليات اخري عبر تقنية " اونلاين"، مشيرا الي التنوع الموضوعي لتلك الفعاليات حيث شملت عقد محاضرات عن " البرمجة باستخدام برنامج المفكرة " و محاضرة عن "البيئة المصرية واثرها علي اعمال الفنانين التشكيلين " ورش لاكتشاف المواهب " غناء – انشاد ديني – القاء " ورش حكي بعنوان "الاجتهاد في العمل "

كما تم تنظيم ورشة عمل للفنون التشكيلية لـ " تنفيذ مقلمة من خامات البيئة" ، كما شملت الفعاليات عقد امسيات شعرية وتقديم عروض وافلام سينمائية للأطفال واقامة مسرحا للعرائس