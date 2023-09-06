هشام عباس: «القلعة» أهم معالم مصر الغنائية

منصات الأغانى وراء تطور صناعة الأغنية.. وعلينا التواصل مع التكنولوجيا

حفل «كاسيت 90» تكريم لكل نجوم الجيل

المطرب هشام عباس واحد من أهم نجوم حقبة التسعينيات فى الأغنية الذى أسهم فى تشكيل الهوية الحديثة للأغنية المصرية، فهو فنان يمتلك تاريخًا عريقًا من النجاحات وحب الجمهور يمتد لأكثر من ثلاثين عامًا.

يشارك المطرب هشام عباس عباس باستمرار فى مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى، فهو الحدث الذى يوجه له جميع فئات الجمهور انظاره له واهتمامه من أجل الاستمتاع بالفنون الراقية والطرب الحقيقى.

ويرى هشام أن مهرجان قلعة صلاح الدين لا بد أن يكون له أكثر من دورة على مدار العام، لانه متنفس لجميع فئات الشعب وفى متناول الجميع.

وبسؤاله عن مشاركته هذا العام بالمهرجان، قال: أحرص دائمًا على المشاركة بالمهرجان بمجرد توجيه الدعوة، فهذا المهرجان من أهم معالم الغناء باسم مصر وجمهورها المحب والذواق للغناء والفنون الراقية، فنحن شعب مهتم وعاشق بالغناء والحفلات الغنائية، وهذا الحدث يشبع جميع طاقات الجمهور الفنية.

وأضاف: الغناء وسط جدران التاريخ له مذاق خاص ومختلف، وأمام كم هائل من الجمهور دائمًا ما تكون ليالى جميلة وممتعة بالغناء، وأريد أن اوجه الشكر لكل القائمين على صناعة هذا الحدث الكبير.

وعلى صعيد آخر تحدث المطرب هشام عباس عن غيابه عن طرح البومات جديدة وقال: لا يوجد حاليًا عمل على طرح ألبومات، فالجمهور أصبح يريد طرح الألبوم على هيئة أغانى سينجل، ولذلك الجميع يعمل بهذا المنوال، صحيح أن الألبوم هو تاريخ الفنان ومشواره ولكن علينا أنا نواكب التطورات والثقافات الجديدة للجمهور.

هشام عباس

وعن مشاركته فى حفل «كاسيت 90»، قال : كانت ليلة كبيرة وبمثابة تكريم لفنانين غيروا فى شكل الأغنية المصرية، وسعدنا جميعًا بمقابلة الجمهور السعودى الكريم والغناء معه، فهذا الجيل لديه العديد من الذكريات الكبيرة مع جميع المجتمعات العربية وأشكر المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه على اهتمامه بنشر الفنون الراقية وتكريم المبدعين الحقيقيين، ولا شك أنه يقوم بعمل كبير للغاية من أجل الفنون والثقافة.

وعن أعماله الجديدة، قال: أواصل العمل خلال الفترة الحالية على مجموعة من الأغانى الجديدة ساقوم بطرحها على الجمهور قريبًا، وستكون بشكل ومضمون حديث ومتطور، فدائمًا الجمهور ينتظر الأغانى الجديدة بتطلعات كبيرة وهذا ما يجعلنى أعمل لفترة فى كل أغنية جديدة.

وعن ظهور المنصات الديجتال للأغانى، قال : بالطبع من أهم معالم تطور صناعة الأغنية، وساهمت بشكل كبير فى حل مشكلة القرصنة الإلكترونية واعطت دفعة لعودة الإنتاج الغنائى من جديد، فهذه هى التكنولوجيا وعلى التعامل والتواصل معها من أجل الاستمرار فى العمل.