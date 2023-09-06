الطائي السعودي يُفاضل بين "دينيس" و"فالنسيا" لتدعيم خط الهجوم

دخلت إدارة نادي الطائي فى مفاوضات رسمية لضم الدولي النيجيري إيمانويل دينيس مهاجم فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتوقع أن يحسم الطائي ملف المهاجم الأجنبي، بالتوقيع مع دينيس أو غيره خلال الانتقالات الجارية قبل غلق باب الميركاتو.

ولعب دينيس 145 مباراة، داخل المستطيل الأخضر طوال مسيرته، سجل من خلالها 31 هدفاً وتبلغ قيمتة النيجيري السوقية مليوني يورو.

وعلى الجانب الاخر، يتواجد لدى الطائي مهاجم بديل، تحسبًا لفشل المفاوضات مع النيجيري، فيما ينوى التعاقد مع التشيلي دييجو فالنسيا مهاجم ساليرنيتانا الإيطالي، فأستطاع تسجيل 48 هدفاً في 214 مباراة، خاضها خلال مشواره الكروى فيما تبلغ قيمتة فالنسيا السوقية 8 ملايين يورو.