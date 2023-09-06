خطوات تقديم طلب "رد الجنسية المصرية" بعد التجنس بأخرى أونلاين

في ظل سعي وزارة الداخلية دائمًا إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتوسيع نطاق استخدامها بهدف تحسين جودة الخدمات الأمنية الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات وتقليل الجهد والوقت المطلوب لتقديم الخدمات للمواطنين على شبكة الإنترنت، تُقدم وزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية خدمات إلكترونية عديدة أبرزها طلب رد الجنسية المصرية لمن فقدها بعد الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية اخرى مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

خطوات التقديم:

الدخول على موقع وزارة الداخلية.

الضغط على طلب خدمة "رد الجنسية".

إرسال المستندات التي تفيد مرور عام على الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو صدور القرار الوزاري للتنازل.

ترد الجنسية المصرية بعد صدور قرار من السيد وزير الداخلية بردها إليه وينشر قرار الرد بالجريدة الرسمية ويعتبر من صدر بشأنه قرار برد الجنسية المصرية مزدوج الجنسية ، ويعامل بمصر بوصفه مصري الجنسية.

وأوضحت إدارة الجوازات والجنسية أنه لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب ولا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

حددت الإدارة العامة للهجرة والجوازات بعض المستندات المطلوبة للإستفادة من الخدمة وهي كالتالي: شهادة ميلاد مقدم الطلب. جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري.

والتوقيت المحدد لإنهاء الخدمة 3 أشهر من تقديم الطلب. وتبلغ رسوم الطلب 50,55 جنيه إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات ورسوم الخدمة الإلكترونية 20 جنيهًا. إيصال بالرسوم التي تم سدادها.