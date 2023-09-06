"صوتك مسموع" تحل 97% من 18 ألف شكوى للبناء المخالف والإشغالات

تلقت مبادرة "صوتك مسموع" التابعة لوزارة التنمية المحلية، منذ انطلاقها وحتى الآن 703,855 ألف رسالة، تضمنت 118 ألف شكوى تم حل 115,2 ألف شكوى منها بنسبة 97,6%، وجار حل 2799 شكوى، مشيراً الى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم، كما تلقت المبادرة خلال أغسطس الماضي 18,9 ألف رسالة منها 1913 شكوى، تم الرد على 1537 شكوى منها بنسبة 80,3%، وجار حل 376 شكوى.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين عبر مختلف القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها مبادرة "صوتك مسموع" والتي تقوم بدور كبير في تلقي ورصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المختصة، موضحاً أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة في شهر أكتوبر 2018 للتواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عنهم.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن شكاوى القمامة احتلت صدارة شكاوى المواطنين خلال شهر أغسطس الماضى بعدد 791 شكوى، ويليها شكاوى الاشغالات 749 شكوى، ثم مخالفات البناء بـ141 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعـــــــية وامــــــــــلاك الدولة 118 شكوى اضـــــافة الى 114 شكوى خاصة بتعــــــــــــريفة الركوب وزيادة الأســــــــعار وتم توجــيهها للجـــــــهات المختصة لاتخـاذ اللازم.

متابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" نالت اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية، مما ساهم بشكل كبير في تطوير قدراتها، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية، الأمر الذى انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة المحافظات كما ونوعاً، حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزاً ملحوظاً في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المبادرة تلقت شكاوي عبر الواتس آب بنحو 14,5 ألف رسالة خلال شهر أغسطس، تضمنت 1698 شكوى، تم حل 1360شكوى منها بنسبة 80,1%، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 86,5 ألف متابع، وتلقت الصفحة 4280 رسالة من المواطنين، منها 213 شكوى تم حلها بنسبة 82,2%، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 13 رسالة منها شكوتين وتم حلهما، وتلقت خدمة الخط الساخن 532 اتصالاً تليفونياً تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة، مؤكداً أنه يتابع باستمرار معدل استجابة المبادرة للشكاوى والعمل على حلها ومدى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة التفاعل مع الشكاوى التى يتم رصدها من خلال المبادرة.

ودعا اللواء آمنة المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات، بالتواصل الفوري مع فريق عمل "صوتك مسموع " من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك "صوتك مسموع" أو عن طريق البريد الإلكتروني "[email protected]" وذلك تسهيلاً على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت ممكن.