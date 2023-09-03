وزير التنمية المحلية يصل الصين للمشاركة في منتدى رؤساء البلديات الدولي

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم إلى مدينة "تشنغتشو" الصينية للمشاركة فى منتدى رؤساء البلديات الدولي حول السياحة والمدن المستدامة والذى سيعقد خلال الفترة من 4- 6 سبتمبر الجارى تحت عنوان "اكتشاف قوة دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية".

وقال اللواء هشام آمنة إن هذا المنتدى يمثل منصة بالغة الأهمية لتعزيز الحوار بين رؤساء الحكومات المحلية لتحليل القضايا الحضرية ومناقشة الحلول القابلة للتطبيق فى ضوء التحديات العالمية المشتركة التي تقوض عملية تعزيز التنمية المستدامة للسياحة العالمية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المنتدى يهدف إلى إنشاء منصة عالمية للحوار بين رؤساء الحكومات المحلية والمحافظين ورؤساء البلديات والمسؤولين من مختلف المدن السياحية بالعالم حول التنمية المشتركة للسياحة الدولية والمدن السياحة ومواجهة التحديات المشتركة واستكشاف حلول مستدامة جديدة لتطوير السياحة وتطوير الإدارة المحلية للعناية بالمواقع السياحية.

ومن المقرر أن تتضمن مشاركة وزير التنمية المحلية فى منتدى رؤساء البلديات الدولى حول السياحة حضور عدد من الجلسات والفعاليات على هامش المنتدى لعرض جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاهتمام بالمدن السياحية والتراثية وتطوير البنية التحتية اللازمة لإطلاق طاقات المدن وتعزيز قدراتها السياحية بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من التراث الطبيعى والثقافى فى جميع المدن السياحية المصرية لتحقيق أهداف السياحة المستدامة المتعلقة بتعزيز الجدوى الاقتصادية.

كما سيعقد وزير التنمية المحلية خلال المشاركة فى المنتدى الدولى لقاءات ثنائية مع عدد من المسئولين الصينيين ورؤساء الوفود وكبار الشخصيات المشاركين فى المنتدى.