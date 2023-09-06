وظائف الهيئة العامة للإحصاء.. شروط التقديم على محلل البيانات

يتزايد البحث على وظائف هيئة الاحصاء بالمملكة العربية السعودية، عبر محرك البحث العالمي "جوجل"، بالتزامن مع طرحها عدد من الوظائف الشاغرة في الرياض بدوام كامل بنظام التعاقد.

وأوضحت الهيئة العامة للاحصاء أن الوظائف جاءت تحت مسمى "محلل بيانات" و"سكرتير"، مشيرة إلى الأدوار والمسؤوليات المطلوبة في كل وظيفة حتى يطلع الراغب في الالتحاق بتلك الوظائف قبل التقديم عليها.

وظائف هيئة الإحصاء.. المهام الوظيفية لمحلل البيانات

ونستعرض في السطور التالية أبرز المهام الوظيفية لمحلل البيانات

• إجراء الأنشطة اليومية إلى جانب ضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات.

• إنشاء لوحات معلومات وتقارير من خلال استخدام برنامج ذكاء الأعمال (BI) مع الالتزام بالإرشادات والتصميم المحددين مسبقًا.

• إجراء تحليلات البيانات الوصفية والتشخيصية والتعليمية على تدفقات البيانات بناءً على فرضيات ومتطلبات محددة مسبقًا.

• توثيق عملية تحليل البيانات، وتسليط الضوء على جميع التغييرات أو التصحيحات بالبيانات ذات الصلة والتحديات القائمة.

• تطوير جداول البيانات، وإعداد التقارير، وإضافة المعلومات الداعمة ذات الصلة لتعميم نتائج تحليل البيانات بشكل فعال.

• الإسهام في تحديد فرص التحسين المستمر للأنظمة والعمليات بما يتماشى مع الممارسات الرائدة.

• بناء علاقات عمل مع أصحاب المصلحة الداخليين المعنيين.

• جمع تعقيبات من أصحاب المصلحة الداخليين بشأن المشكلات التي يتم مواجهتها والمتطلبات الأخرى.

• الإسهام في إعداد التقارير بشأن التقدم المحقق، والموجهة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل إبقائهم على اطلاع بالتقدم المحقق.

• إجراء البحوث للبقاء على اطلاع بأحدث ممارسات ونماذج تحليل البيانات للتحسين المستمر والابتكار

• المشاركة في تحديد الاحتياجات واكتساب الفهم الكامل لما يجب تقديمه ومتى وكيف ذلك.

• إعداد استعلامات اس كيو ال (SQL) لدعم استخراج البيانات من مصادر متعددة بما يتماشى مع احتياجات البيانات المحددة مسبقًا وبالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين.

• إجراء فحص البيانات للتحقق من صحة البيانات “المستخرجة/المستلمة” وإبراز مجموعات البيانات غير المتوفرة أو غير المكتملة لضمان جاهزية ملفات البيانات بما يتماشى مع الخطط المحددة مسبقًا.

• الدعم في تنقيح البيانات، وإجراء عمليات التحرير والمعالجة المطلوبة لدمج البيانات الواردة من مصادر متعددة مع ضمان الالتزام بالإجراءات والقواعد المعتمدة من قبل الهيئة للترميز والتحرير.

هيئة الاحصاء..شروط التقديم على وظائف محلل بيانات