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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مصر تسلم المغرب رئاسة المجلس الوزاري العربي اليوم

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

ينطلق اجتماع الدورة العادية (160) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ، ظهر اليوم الأربعاء ٦ سبتمبر الجارى

ويفتتح سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة العادية (١٥٩) المنتهية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ، الجلسة الافتتاحية ويسلم الدورة لوزير خارجية المغرب ناصر بوريطة

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ويتلو ناصر بوريطة  وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج كلمة المملكة المغربية ،  رئاسة الدورة الحالية (160). 
يليها كلمة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويتحدث كلا من  دميترو كوليبا ، وزير خارجية أوكرانيا. وزبية نيو راو ، وزير خارجية بولندا. .  فيليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأونروا بالاجتماع

ويتضمن جدول الأعمال جلسة العمل الأولى للمجلس كلمات وزراء الخارجية ورؤساء الوقود.

وتبحث جلسة العمل الثانية للمجلس ،  اعتماد مشروع جدول أعمال المجلس ، وكذلك اعتماد القرارات المرفوعة لوزراء الخارجية من قبل مجلس الجامعة ، مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بتاريخ 2023/9/4 واعتماد مشاريع القرارات المرفوعة للوزراء للبت فيها.

ويختتم اعمال المجلس مؤتمر صحفي للأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية رئيس الدورة الحالية

وعقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لدعم دولة فلسطين (السعودية رئاسة اللجنة، الأردن الجزائر فلسطين قطر لبنان مصر المغرب موريتانيا، والأمين العام ، لتنظيم التحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية

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