نصائح "مرفق الكهرباء" لحماية المنزل من الحوادث

وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح لتجنب حوادث الكهرباء داخل المنزل، ولاسيما عند تشغيل العديد من الأجهزة.

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بعض النصائح، وذلك في إطار الخدمات التي يقدمها للمواطنين.

نصائح لحماية المنزل من حوادث الكهرباء

التأكد من أن جميع الدوائر الكهربائية الموجودة بالقرب من مصادر المياه تم تأمينها بقواطع أرضية.

تجنب استخدام أي توصيلات كهربائية من مصدر واحد.

ضع أغطية السلامة على جميع المقابس حتى لا يتمكن الأطفال من الوصول إليها.

عدم تمرير أي تمديدات للأسلاك تحت السجاد أو المفروشات حتى لا تتسبب في أي حريق.

القيام بتغيير المقابس الجدارية التالفة بأخرى سليمة.

كما أشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى بعض العادات الخاطئة التي يجب تجنبها خلال التعامل مع الكهرباء داخل المنزل للحفاظ على سلامة جميع أفراد الأسرة.

عادات خاطئة يجب تجنبها:

وضع شريط لاصق على أسلاك الكهرباء دون مراقبته وتبديله متى لزم الأمر، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأسلاك أو التسبب في ماس كهربائي.

استخدام أجهزة كهربائية قديمة أو تالفة حيث يمكن أن تتسبب في حدوث ماس كهربائي.

عدم وضع تمديدات كهربائية في الممرات والمداخل.

استخدام ألعاب الأطفال الكهربائيةالتي تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء والأفضل منها تلك التي تعمل بالبطاريات.

عدم فصل الكهرباء عن أي جهاز بعد استخدامه.

ملامسة أي مصابيح كهربائية حينما تكون مضاءة.

عدم التأكد بأن مكان تثبيت المصباح الكهربائي غير مختل بشكل دائم.

كما أكد الجهاز على ضرورة العناية بالأجهزة الكهربائية واستخدامها بشكل صحيح، للوقاية من الحوادث الكهربائية وحماية أفراد الأسرة.