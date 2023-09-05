إجراءات يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أهم الإجراءات التي يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء وهي:

1- يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقه التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

2- مع العلم يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا، أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

3- تقديم الأوراق المذكوره مع ملء استماره تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

4- يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع:

سؤال يتردد في ذهن المواطنين عن أفضل موعد لشحن عداد الكهرباء، أملًا في بقاء الكارت أطول فترة ممكنة، ولكن إجابة هذا السؤال لا يوجد وقت مفضل، أو محدد لشحن عداد الكهرباء مسبق الدفع.

ونشرت وزارة الكهرباء على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، منشورًا لتبين وترد على الاستفسار بخصوص أفضل موعد لشحن كارت عداد الكهرباء، إلا أنها بينت أنه ليس هناك موعد محدد، أو موعد أفضل من موعد وذلك من أجل شحن عداد الكهرباء.



ضبط تاريخ ووقت عداد الكهرباء:

ونوهت وزارة الكهرباء، أنه يمكن شحن عداد الكهرباء في أي وقت من الشهر، حيث إن موعد الشحن لا يؤثر على فترة عمل العداد، وقيمة الشحن لا تتأثر بأول الشهر، أو منتصفه، أو آخره، كما أن أسعار شرائح الكهرباء تعتبر واحدة مهما اختلف نوع عداد الشحن.



ويمكنك التأكد من صحة ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد مسبوق الدفع، لأنه في حالة اختلاف التاريخ والوقت المسجل بالعداد عن تاريخ ووقت اليوم، ومن الممكن أن يؤدي إلى خطأ في حساب استهلاك الشرائح لأن حساب الاستهلاك يحسب عن طريق شرائح الاستهلاك وتبدأ يوم 1 في الشهر وتنتهي في آخر الشهر.