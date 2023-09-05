ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء، من ضبط وتحرير مخالفات لمحال لم تلتزم بقرار الغلق بسبب مخالفة قرار ترشيد الكهرباء، خلال 24 ساعة.

"الداخلية" .. ضبط 242 مخالفة لمحال بسبب ترشيد الكهرباء



كانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت حملة أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 242 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

زفة عريس.. الداخلية تكشف قيام قائدي سيارتين بـحركات استعراضية والسير برعونة

كما كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يظهر خلاله قيام قائدي سيارتين بـحركات استعراضية والسير برعونة خلال حفل زفاف " زفة عريس" على أحد الطرق بالإسكندرية معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط قائدى السيارتين المشار إليهما، وتبين تعمدهما إخفاء بيانات اللوحات المعدنية الخلفية للسيارتين.

بمواجهتمهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين.

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء صيدلي على الفتيات في التجمع الأول

كما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات بلاغ سيدة اتهمت طليقها صيدلى بالتحرش بالفتيات داخل صيدلية بالتجمع الأول.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه كان يقوم بتصويرهن باستخدام كاميرات المراقبة المثبتة داخل الصيدلية، مضيفا أنه كان يقوم بالاحتفاظ بمقاطع الفيديو على جهاز لاب توب الخاص به لمشاهدتها فى وقت لاحق.

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (محامية، مقيمة بمحافظة الجيزة بتضررها من صيدلى وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول؛ لقيامه بالتحرش بالفتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبى عليهن داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والاحتفاظ بها، كما قدمت "بطاقة ذاكرة" موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو فى حقه.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.