أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023

شهدت أسعار الذهب في الإمارات، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، بعدما هبطت أسعار الذهب العالمية في تداولات أمس الثلاثاء مع ترقب الأسواق المزيد من الدلائل بشأن مسار الفائدة الأمريكية قبيل اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقد لاحقًا هذا الشهر.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 211 دراهم.

سعر الذهب عيار 24 في الإمارات

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.5 درهم

سعر الذهب عيار 18 في الإمارات

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 178 درهما.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 1692 درهما، وكيلو الذهب بـ 241 ألف درهم.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا 1960 دولارا للأوقية في العقود الآجلة.

وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.43% أو 8.33 دولار عند 1934.36 دولار، وتراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.36% أو 7.1 دولار عند 1960 دولارًا للأوقية.

ويأتي تراجع الذهب في ظل ترقب مؤشر يقيس قوة الدولار الأميركي من ملامسة المستويات المرتفعة التي حققها آخر مرة في مارس الماضي، بفضل صعود عوائد سندات الخزانة إضافة إلى تقدير المتعاملين لاحتمالات بقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة.

كما صعد مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.4% أمس الثلاثاء بعد استئناف تداولات سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات منخفضة عقب انقضاء العطلة الرسمية في البلاد.

كما تعززت قوة الدولار الأمريكي بدعم من البيانات الصينية التي جاءت دون التوقعات، ما أدى بدوره إلى انخفاض اليوان والعملات المرتبطة بالصين، وكان الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بين الأسوأ أداءً.

أسعار الذهب العالمي

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر، من أدنى مستوى في أسبوع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتخلي الدولار عن أعلى مستويات بلغها الجلسة السابقة، غير أن التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة حدت من مكاسب السبائك.

ونزل الدولار الأمريكي 0.2 بالمائة بعد أن بلغ أعلى مستوى في ستة أشهر تقريبا الثلاثاء في حين انخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع مع تأثر الأسواق بإشارات تتعلق برفع أسعار الفائدة.

وقال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كريستوفر والر إن المجموعة الأحدث من البيانات الاقتصادية الصادرة تعطي المركزي الأميركي مساحة لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.