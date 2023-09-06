أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 6-9-2023

سجلت أسعار الذهب في الكويت، حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، حيث سجل متوسط سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا مستوى 16.48 دينار للجرام، بينما سجلت الأوقية عالميًا 1962 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في الكويت

سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت

استقر متوسط سعر جرام الذهب عيار 24، حيث سجل نحو 18.83 دينار للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 22 مستوى 17.26 دينار للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 مستوى 16.48 دينار للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 18 مستوى 14.12 دينار.

سعر الجنيه الذهب في الكويت

وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب عند مستوى 131.80 دينار.

سعر كيلو الذهب في الكويت

ووصل سعر كيلو الذهب اليوم في الكويت إلى 18.828 دينار.

أسعار الذهب اليوم في الكويت

سعر سبيكة الذهب 100 جرام سجل عند 1،937.20 دينار.

أما سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم سجل عند 602.53 دينار.

وبالنسبة سعر سبيكة الذهب 1 كيلو سجل عند 19،372.02 دينار.

أسعار الذهب العالمي

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر، من أدنى مستوى في أسبوع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتخلي الدولار عن أعلى مستويات بلغها الجلسة السابقة، غير أن التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة حدت من مكاسب السبائك.

ونزل الدولار الأمريكي 0.2 بالمائة بعد أن بلغ أعلى مستوى في ستة أشهر تقريبا الثلاثاء في حين انخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع مع تأثر الأسواق بإشارات تتعلق برفع أسعار الفائدة.

وقال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كريستوفر والر إن المجموعة الأحدث من البيانات الاقتصادية الصادرة تعطي المركزي الأميركي مساحة لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.