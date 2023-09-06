ناقد فني: "فؤاد المهندس استطاع خلط الكوميديا بالتراجيديا" (شاهد)

قال الناقد الفني خالد محمود: “إنّ الفنان الراحل فؤاد المهندس امتدت أعماله في كل أنحاء العالم العربي، ومازالت كل أعماله يمكن مشاهدتها كل يوم لأكثر من مرة ونشعر بحالة سعادة”.

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أضاف “محمود” خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن أجمل ما في قيمة فؤاد المهندس أنه خلط الواقع بالخيال وخلط الكوميديا بالتراجيدي الذي يمر به الإنسان حياته العادية.

الفنان فؤاد المهندس:

تابع الناقد الفني: "سر جمال أعمال الفنان فؤاد المهندس أن المشاهد يشعر بأنه يحصل على استراحة جميلة من الحياة بمتعة وقصة وأداء واستعراض وأغاني".

نجيب الريحاني:

أشار، إلى أن نجيب الريحاني كان أستاذًا عظيمًا ويمكنه معرفة الشباب الموهوب الذي يرغب في العمل بالفن، وكانت حياته ومسرحه صعبًا، ولما أحس بإرادة من فؤاد المهندس في لقاء عابر معه لإجراء لقاء معه لصحيفة الجامعة منحه فرصة هذا اللقاء، وبالفعل، تمسك المهندس بهذه الفرصة واستغلها، واستطاع أن يسير في خط متوازٍ مع الريحاني لدرجة أنه كان يعوض غياب الريحاني على المسرح.

