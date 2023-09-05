خطوات تقديم تظلمات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء استقبال طلبات الطلاب الراغبين في التظلم على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 لمدة أسبوع، وذلك بعد إعلانها واعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم، أمس الإثنين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، إنه يمكن الآن لجميع طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الآتي https://g12.emis.gov.eg/.

وترصد “بوابة الوفد” في سياق السطور التالية خطوات تقديم تظلم على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023:

خطوات تقديم تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

يتم دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بقيمة 200 جنيه للمادة.

تسدد الرسوم بالبريد أو فوري كود 66616 أو منافذ الدفع المتعاقد معها البريد المصري (فوري- وقتي - إيجي باي- سداد - ضامن- أمان- مصاري- بيي- ممكن- طلقة- موجة- خالص موبايل- أموال).

يلزم على الطالب بعد دفع الرسوم الدخول على الموقع الذي حددته الوزارة لتقديم التظلمات من هنـــــــــــا

يختار الطالب المواد التي يريد التظلم بها.

يجب على الطالب متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به وكذلك الاطلاع على نتيجة طلب التظلم.

يجب على الطالب الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر دون اصطحاب مدرس المادة، مع العلم أن من يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

يقدم الطالب صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، ويتم اطلاعه على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت إحصائيات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، مؤكدة أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بلغ 119 ألفًا و348 طالبًا وطالبة، حضر منهم 119 ألفًا و271 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبًا وطالبة بنسبة 89.04%.