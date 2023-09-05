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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

رسوم التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

 حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم تقديم طلبات التظلمات من نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثانى. 

خطوات تقديم تظلمات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023

فتح باب التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

 وفتحت وزارة التربية والتعليم باب تلقي طلبات التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثانى اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة أسبوع. 

 وتبلغ وزارة التربية والتعليم الطالب المتظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بمكان وموعد الاطلاع على ورقة الإجابة الخاصة به. 

 لتقديم طلب التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني على الموقع الرسمي المخصص لذلك (اضغط هنا). 
 

 رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 

 حددت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم التظلم في نتيجة الثانوية العامة 2023 بقيمة 200 جنيه للمادة الواحدة. 

 وتتيح وزارة التربية والتعليم منافذ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال منافذ الدفع الإلكتروني: البريد المصري، وفورى، ووقتي، وإيجي باى، وسداد، وضامن، وأمان، ومصاري، وبيي، وممكن، وطلقة، وموجة، وخالص موبايل، وأموال.

 خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 

 ويتقدم الطالب بطلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.

 وبعدها يتلقى الطالب رسالة بموعد التظلم، والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب، أو مع ولي الأمر من دون اصطحاب مدرس المادة، مع ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع، وتقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر.

 ثم يطلع الطالب على نسخة ضوئية من ورق الإجابة في المادة التي يتظلم منها في نتيجة الثانوية العامة 2023 وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

 اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني 

 واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الإثنين، نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بنسبة نجاح 89.04 في المائة. 

 وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نجاح 106 آلاف و194 طالبًا وطالبة في الدور الثاني من الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023. 

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بلغ 119 ألفًا و348 طالبًا وطالبة،  حضر منهم 119 ألفًا و271 طالبًا وطالبة. 

 وتبلغ وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني لوزارة التعليم العالي لمنح الطلاب الناجحين فرصة في كتابة رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023. 

 وتفتح وزارة التعليم العالي باب تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد أمام الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني عقب إعلانها رسميًا. 

 وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني على الموقع الرسمي بعد الاعتماد. 

 لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس الآن (اضغط هنا). 


 

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