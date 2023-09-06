رفع المخلفات والاتربه بشارع الشعراوى بحرم الطريق الدائرى

الاجهزه التنفيذية بحى شرق بالتعاون مع المجتمع المدنى تواصل الجهود للعمل على القضاء على بؤر تجمع المخلفات الصلبه وتحسين المستوى البيئى والبدء برفع المخلفات الصلبه والاتربه بمنطقه نهايه شارع الشعراوى بحرم الطريق الدائرى

استمراراً للجهود المبذوله من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وفى إطار السعى الدائم والمتواصل لتوفير وتقديم كافه انواع الدعم الممكنه للحفاظ على جهود التطوير والتجميل واستكمال رفع مستوى الخدمات والقضاء على التراكمات والمخلفات الصلبه والملوثات البصريه وتحسين المستوى البيئى وبالتعاون مع المجتمع المدنى وبتوجيهات االلواء احمد انور رئيس حى شرق .

فقد قامت الاجهزه التنفيذيه بالاشتراك مع المجتمع المدنى والمتمثله بشركه العبد ببدء العمل فى اعمال القضاء على بؤر تجمع المخلفات الصلبه والناتجه عن توسعات الطريق الدائرى و الذى يستغلها ذوى العادات السيئه فى استخدامها فى القاء المخلفات وقد تم البدء برفع ما يقرب من ١٠٠ طن من المخلفات الصلبه من المنطقه الملاحمه للطريق الدائرى بنهايه شارع الشعراوى وجارى مواصله العمل على القضاء نهائيا على تلك التراكمات . وتاتى تلك الاعمال لإعادة الوجة الحضارى والتحسين البيئى

واكد رئيس الحى بان جميع الاعمال التى تتم تأتى فى اطار السعى الى تحقيق رضاء المواطنين من الخدمات والتطوير والقضاء على بؤر تجمعات المخلفات والقضاء تدريجياً على المخلفات الصلبه والعمل على نشر الإيجابيات .