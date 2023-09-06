إزالة فورية لثلاث حالات تعدى بقروى الرحمانية بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الرحمانية بنجع حمادي .

جاء ذلك بحضور عبير عبد الحافظ رئيس مجلس قروى الرحمانية، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة عن ثلاث حالات ازالة فورية، بناء بالطوب الابيض ومونة الاسمنت وشدة خشبية الاولى داخل كتلة سكنية على مساحة 50متر اصلاح زراعى بالصياد والثانية على مساحة 80 متر بحوض غزالى العدسية بقرية القصر خارج الحيز العمرانى كتلة سكنية والثالثة على مساحة 30 متر حوض زيدان بقرية القناوية داخل الحيز وبالنسبة للمبانى وباطوال مختلفة تتراوح من متر ونصف الى مترين تقريبا ، تعدى بالبناء المخالف للقانون ، والجميع تابعين لزمام الوحدة المحلية لقرية الرحمانية، وتمت الازالة.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.