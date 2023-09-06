حملة تموين علي اسواق الحوم بالقليوبية

قامت الاجهزة التنفيذية والرقابيةبالقليوبية بناءا على تعليماتاللواء محافظ القليوبية بتكثيف الرقابة على الاسواق وبتوجيهات الدكتورة وكيلة الوزارة امل العسيلى وتكليف دكتور محمد شوق مدير ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم قامت ادارة المجازربالمديرية بالاشتراك مع الادارة البيطرية بالخانكة مع ادارة تموين الخانكة ومباحث تموين القليوبية بشن حملة تفتيش بناحية الخانكة وابو زعبل ومركز بنها وتم ضبط

٣ك بقري صالح

١٧٠ كجم دهون سحب عينات

٦٢٥ كجم مفروم لحم سحب عينات

٤٤٣٠ كجم كبده مستوردة سحب عينات

وكان اجمالى المضبوطات ٥٢٢٨كجم

وتم عمل ٧ محاضر وتم تسليم المضبوطات لمفتش التموين والقوة المرافقة للحملة لاستكمال الاجراءت