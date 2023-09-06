سيد حنفي: مواجهة الانفجار السكاني مسؤولية وطنية وشعبية في الوقت الراهن

أشاد النائب سيد حنفي طه عضو مجلس النواب بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته المهمة أمام المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية والذى تدور فعالياته بالعاصمة الادارية الجديدة مؤكداً أن الرئيس السيسى اعطى أكبر اهتمام فى كلمته بملف القضية السكانية وتأثيراتها السلبية على مشروعات التنمية.

الإسراع فى إيجاد حلول جذرية لمشكلة الزيادة السكانية



وطالب "حنفي" فى تصريحات له اليوم من الحكومة وجميع المؤسسات بالدولة والمواطنين بإعطاء اولوية كبيرة لرؤية الرئيس السيسى لحل مشكلة الزيادة السكانية والإسراع فى إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التى استمرت لعقود طويلة مؤكداً أن الوقت الراهن وفى ظل استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية أصبح مواجهة ظاهرة الانفجار السكانى مسئولية وطنية وشعبية

وأشاد النائب سيد حنفى طه باطلاق المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية الاستراتيجية الوطنية المحدثة للسكان والتي تؤكد على ضرورة الاستثمار في البشر وضمان الحقوق الإنجابية التى تشمل تنظيم الأسرة بكل أبعاده وكيفية دمج خدماته مع الصحة الأولية، وكذلك توفير وسائل بطرق مختلفة غير تقليدية والمشورة الشاملة والتسويق المجتمعي لتنظيم الأسرة بتوزيع الرائدات بشكل مختلف وكذلك الاهتمام بالمسنين ووضع خطط للتعامل مع تلك الفئة.



مؤكداً أن الرئيس السيسى أطلق العديد من المبادرات الصحية الناجحة، والتى كان لها دورها الكبير فى نجاح مصر بالقضاء على فيروس سى، مما جعل العالم كله ينبهر بهذا الإنجاز الكبير

اضافة الى تنويع الخدمات الصحية للمصريين عبر إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تشمل كل فئات المجتمع المصرى، على رأسها مبادرة 100 مليون ومبادرة صحة المرأة ومبادرة الكشف عن أورام الثدي ومبادرة القضاء على التقزم والسمنة والأنيميا لدى الأطفال ومبادرة علاج ضعف السمع للرضع وغيرها من المبادرات، وتمكنت من تحقيق تكامل بين كافة الجهات والمؤسسات الصحية بما يضمن تطوير شامل ومتكامل لتلك المنظومة الصحية.