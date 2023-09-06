الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مدينة نصر للإسكان تسعر وحدات مشروعاتها أسبوعيًا

المهندس عبدالله سلام
المهندس عبدالله سلام

قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان، إن سياسة تسعير الوحدات العقارية في الوقت الحالي، هو التحدي الأكبر أمام شركات التطوير العقاري.

وأضاف سلام، خلال كلمته في فعاليات النسخة السابعة من المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال" لمناقشة تطورات السوق العقارى، أن تعويم الجنيه وزيادة معدلات التضخم  تسببوا في عدم استقرار أسعار الوحدات، مشيرًا إلى أن امتلاك المطور العقارى لمحفظة أراضى ضخمة تساعده فى تجاوز الأزمة الحالية بالسوق العقارى.

وأوضح العضو المنتدب لشركة مدينة مصر، أن الشركة تعقد اجتماعًا أسبوعيًا لتحديد أسعار كل وحدة سكنية داخل كل مشروع، لافتًا إلى أنه يجب دراسة السوق العقارى لتحديد قيمة زيادة الأسعار  بما يتناسب مع معدل ارتفاع أسعار مواد البناء.


وتقام النسخة السابعة من «ثنك كوميرشال» تحت عنوان «سوق عقارية أكثر تنوعًا»، من أجل بحث فرص الاستثمار العقارى فى القطاعات المهمة بالسوق العقارية المصرية، وخطط الشركات للتعامل مع تطورات القطاع وفرص النمو والتوسع.

وتبحث النسخة الجديدة من «ثنك كوميرشال» الأوضاع الحالية فى القطاع العقارى وتطور مبيعات الشركات وفرص النمو والتوسع والاستفادة من إقبال المصريين فى الخارج والأجانب على العقار المصرى.

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