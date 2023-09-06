"البالون دور 2023".. أول لاعب يحصل على جائزة الكرة الذهبية

يُعد ستانلي ماثيوس أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة البريطانية، كما أنه اللاعب الوحيد الذي حصل على لقب فارس المراوغه، فضلاً عن كونه أول لاعب يحصل على جائزة الكرة الذهبية فى تاريخها وجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم.

لعب ستانلي ماثيوس 19 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستوك سيتي الإنجليزي، وتحديدًا من عام 1932 وحتى عام 1947، بواقع 262 مباراة أحرز من خلالها 51 هدفًا ثم غادر صفوف الفريق الى نادى نادي بلاكبول.

ستانلي ماثيوس

وعاد مرة أخرى بصفوف "السيتي" النادي الإنجليزي عام 1961 واستمرت مسيرته حتى عام 1965 .

استطاع المشاركة مع الفريق الأول في 59 مباراة تمكن من تسجيل 3 أهداف،حصل على لقب الدرجة الثانية في موسم 1932-1933 وموسم 1962-1963.

نجح فى كتابة أسمه عبر التاريخ بحصوله على جائزة الكرة الذهبية الافتتاحية، وهي جائزة تُمنح لأفضل لاعب كرة قدم أوروبي كل عام.

ستانلي ماثيوس وجائزة الكرة الذهبية

ارتدى قميص منتخب إنجلترا من عام 1934 وحتى عام 1957، واستطاع المشاركة في 54 مباراة وسجل 11 هدفًا، ولعب في كأس العالم عام 1950 وعام 1954، وفاز بتسعة ألقاب في بطولة إنجلترا المحلية.

موعد اعلان قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

وحددت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية موعد حفلها السنوى، لتسليم جائزة الكرة الذهبية، وجوائز الأفضل فى العالم للعام الجارى 2023، على ان يقام يوم الاثنين 30 أكتوبر المقبل بالعاصمة الفرنسية.

وتعلن المجلة الفرنسية الليلة عن قائمة المرشحين الأولى لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور 2023" فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم.

ومن المقرر أن تكشف مجلة فرانس فوتبول، عن المرشحين للجوائز المختلفة يوم 6 ستبمبر 2023، وسيترشح 30 لاعبا لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.