غدا..فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2022/2023م‎، بدءً من يوم غد الخميس الموافق 2023/9/7م ولمدة خمسة عشر يومًا، بمقرات الإدارات الأزهرية التابع لها الطالب .





ويأتي فتح باب التظلمات بعد اعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، يوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر سبتمبر الجاري، نتيجة إمتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.





وفي سياق متصل نظمت منطقة سوهاج الأزهرية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة بسوهاج، والعديد من مؤسسات المجتمع المدني، إحتفالية كبيرة لتكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة بمقر الهيئة بسوهاج، بحضور الشيخ عبد الناصر عبد الكريم، مدير إدارة سوهاج الأزهرية، نيابة عن الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والعديد من ممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى بالمحافظة .





بدأت فعاليات الإحتفالية بالسلام الوطني، وماتيسر من آيات الذكر الحكيم، ومجموعة من الفقرات المتنوعة لمواهب الطلاب، وخلال كلمته رحب الشيخ عبد الناصر بالحضور ناقلاً لهم تحيات الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ومعرباً عن سعادته بهذه الإحتفالية التي تكاتفت جهود جميع المشاركين لخروجها بهذه الصورة المشرفة .





ووجه مدير إدارة سوهاج الأزهرية التحية للطلاب وأسرهم على هذا الإنجاز الرائع والتفوق المميز الذى جعل محافظة سوهاج ضمن صدارة الأوائل والمتفوقين داعياً إياهم لمواصلة الطموح والنجاح لتحقيق ما فيه الخير لهم لوطنهم مصر الحبيبة .





وشهدت الاحتفالية حضور اللواء سامح أبوستيت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية السابق والدكتور محمود عاشور رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة بسوهاج والأستاذ الدكتور رضا صالح عميد المعهد العالى للتجارة الإلكترونية بسوهاج .