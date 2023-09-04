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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

هيفاء وهبي .. أنوثة ساحرة بصيحة الزيبرا على حمام السباحة

النجمة هيفاء وهبي
النجمة هيفاء وهبي

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها ببعض اللقطات، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية بمدينة العلمين، ونشرت بعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بإطلالة صيفية جريئة.

 

هيفاء وهبي

وبدت هيفاء وهبي بلوك صيفي مثير، فضم كروب توب بصيحة الأوف شولدر ومطبوع عليه نقشة الزيبرا، باللونين الأبيض والأسود، ومصنوع من الشيفون الشفاف، بالإضافة لجيب مُجسم نفس النقشة؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

 

الفنانة هيفاء وهبي

وتزينت هيفاء وهبي بأقراط دائرية كبيرة الحجم تتدلى من أذنيها، وسلسلة رقيقة ملتفة حول العنق، بالإضافة لخاتم في أحد اليدين، واستعرضت التاتو الخاص بها، فواحد منهم مُثبت أعلى الكتف شكل العين، وآخر مثبت على احدى الساقين شكل وردة.

 

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هيفاء وهبي أمام حمام السباحة بإطلالة صارخة (صور)

هيفاء وهبي

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هيفاء تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على كتفيها بشكل ويفي مرتب وناعم.

 وأبرزت هيفاء وهبي جمال عينيها بالكحل والماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، بالإضافة لظلال العين بدرجات النود، واختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وملابسها.

 

هيفاء وهبي

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