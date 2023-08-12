النائبة سولاف درويش: تقرير فورين بوليسي كله كذب وادعاءات وافتراءات ضد مصر

أدانت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والامين العام للاتحاد العربي للعاملين والتأمينات والأعمال المالية بشدة التقرير الصادر عن مؤسسة فورين بوليسي الأمريكية عن مصر وعنوانه "وعد فأخلف" مؤكدة أن هذا التقرير كله كذب فى كذب ومليء بالادعاءات والافتراءات ضد ما حققته الدولة المصرية من انجازات ومشروعات قومية عملاقة امتدت فى جميع أنحاء البلاد.

وقالت " درويش " فى تصريحات لها اليوم إن كل قادة وزعماء ورؤساء الحكومات والوزراء من مختلف دول العالم الذين يقومون بزيارات لمصر ينبهرون بما حدث داخل مصر من انجازات ومشروعات قومية عملاقة مؤكدة أن أكبر دليل على ذلك رغبة عدد كبير من قادة ورؤساء الدول الافريقية فى الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال تشييد المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية والاساسية والطرق والكبارى والاتفاق وغيرها.

وأكدت النائبة سولاف درويش أن أكبر كذبة جاءت فى هذا التقرير الادعاء بان العاصمة الإدارية كلفت الدولة 45 مليار دولار من ميزانية الدولة وهذا ألقى بمزيد من الديون على الشعب المصرية ولكن كافة الوقائع على الأرض تؤكد عكس ذلك فمشروع العاصمة الادارية الجديدة لم يكلف ميزانية الدولة مليماً واحداً وإنما جاءت من خلال بيع الأراضي ومشاركة الشركات الوطنية للقوات المسلحة.

وقالت النائبة سولاف درويش إنه وبلغة الأرقام التى لاتكذب ولاتتحمل فإن أصول العاصمة الإدارية وكما أكدت الحكومة بلغت 255 مليار جنيه عام 2022 بعدما سجلت قبل عام 104 مليارات جنيه، بزيادة 145% في قيمة الأصول وقابلة للزيادة العام الجاري وأن شركة العاصمة الإدارية حققت 20 مليار جنيه أرباح بنسبة ما بين 15 إلى 20% وهذا بمثابة دليل قاطع على أن مشروع العاصمة الادارية الجديدة يعتبر واحداً من أهم وانجح المشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى اضافة الى شركة العاصمة الإدارية سددت 5.5 مليار جنيه لمصلحة الضرائب العام الجاري وهذا ابضاً بمثابة دليل على دعم مشروع العاصمة الادارية الجديدة للاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة.