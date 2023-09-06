عشرون عامًا برلمان شباب .. صالون برلماني بشباب ورياضة سوهاج

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، فعاليات الصالون البرلماني بقاعة مديرية الشباب والرياضة، تحت شعار "عشرون عامًا برلمان شباب "، بمشاركة 100 شابًا وشابة من أعضاء برلمان الشباب والطلائع، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، في إطار فاعليات مبادرة « صيف بلدنا »، التي أطلقتها الوزارة في كافة محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .





حضر فعاليات الصالون كلًا من : الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ويسري كفافي وكيل المديريه للشباب والنائب خالد ابو الوفا عضو مجلس الشيوخ والنائب محمد محمود لبيب عضو مجلس النواب والنائب زكريا حسان عضو مجلس نواب وهلال زكي رئيس الوحدة المحلية لمركز سوهاج وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.





تضمنت فعاليات الصالون تنفيذ محاكاة جلسة برلمانية لاعضاء برلمان الشباب والطلائع والحديث عن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "داخل نطاق المحافظة كما تم تنفيذ لقاء حواري مع النواب وتم توجيه بعض الاسئلة حول القضايا والمشروعات التي تخص المحافظة .





وثمن المشاركون في الصالون أهمية المشاركة الشبابية والمجتمعية حيث تشكل جزءًا هامًا من تنمية المجتمع بشكل شامل الدولة المصرية لها دور واضح وملموس نحو بناء قدرات الشباب وتعزيز الابتكار والإبداع لديهم من خلال الانخراط في الأنشطة المجتمعية يمكن للشباب تعلم مهارات القيادة والتواصل وحل المشكلات والعمل الجماعي مما يمكنهم من تحقيق نجاحات شخصية ومهنية في المستقبل وتعزيز المشاركة الديمقراطية من خلال تمكين الشباب من المشاركة في عمليات صنع القرار والمساهمة في تشكيل السياسات والبرامج التي تؤثر في حياتهم وحياة المجتمع بشكل عام.





جدير بالذكر أن مبادرة « صيف شبابـنا » تعمل على تعزيز دور النشء والشباب كمورد هام وعامل فاعل في التنمية المستدامة لمصر وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة .