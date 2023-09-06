إنطلاق ماراثون اختبارات المواهب بالمشروع القومي للموهبه والبطل الأولمبي «مصارعة » بسوهاج

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، عن إنطلاق فعاليات إختبارات انتقاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في لعبة المصارعة، مرحلة البراعم، تحت شعار "مصر تستكشف أبطال المستقبل"، وذلك بصالات نادي المحليات، بمشاركة أكثر من 150 لاعبا ولاعبة.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فريد شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة، وهاشم محمود مدير إدارة الرياضة، معاوني مدير المديرية للرياضة والشباب، والعاملين بالإدارة العامة للرياضة وإدارة العلاقات العامة بالمديرية.





تم تشكيل لجنة مختصة من الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة تكونت من الدكتور جون محفوظ من الإدارة العامة للموهبة الرياضية وأحمد صادق من الإدارة العامة للموهبة الرياضية وللدكتور محمود السيد المدير الفني والخبير بالاتحاد المصري المصارعة والدكتور نبيل الشوربجي خبير الإتحاد المصري للمصارعة ورامي جلال نظم معلومات بوزارة الشباب والرياضة .





شهدت الإختبارات إقبال شديد وحرص من أولياء الأمور على إشراك أبنائهم بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي حيث بلغ عدد المشاركين 150 مشاركا و تم إجراء الإختبارات البدنية والمهارية و والنفسية وقياس الطول والوزن والكشف الطبي المبدئي وشارك شباب yly في التنظيم لدخول اللاعبين وتواجدهم وسهولة إجراء الاختبارات.





وقال الدكتور محمد فريد شوقي أن الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة بقيادة الأستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم والدكتور محمد حمدي مدير الإدارة العامة للموهبة الرياضية تحرص على خلق مناخ ملائم للنشء والشباب لإنتاج أبطال قادرون على تمثيل مصر في جميع المحافل الدولية وحصد الميداليات الأوليمبية وهذا واضحا في الاهتمام بالنشء والشباب وحرصها الدائم على توفير سبل ممارسة كافة الانشطة للجميع وتأهيل اللاعبين للمشاركة في البطولات الإفريقية والعربية والاقليمية والدولية.





وأضاف محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي هو أحد أهم المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة ويتضمن تنفيذ 4 مراحل أساسية وهي مرحلة البراعم ويليها مرحلة الناشئين ثم مرحلة الشباب وبعدها مرحلة الصفوة وكذلك وضح أن إستراتيجية المشروع ترتكز على انتقاء اللاعبين المتميزين رياضيا في مختلف الألعاب واعدادهم ليصبحوا ابطالا عالميين قادرين على رفع علم مصر في المحافل الدولية.





وأثنت قيادات المديرية على دور الوزارة والدعم المقدم وأن الإستثمار في الشباب إستثمار مربح باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنميته باستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة وتأهيلهم في مختلف المناحي والمجالات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية لإعطائهم الفرص الحقيقية للنجاح والتميز ورفع اسم المحافظة عاليًا.